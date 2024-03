Arnautovic dimenticato a Bologna? Memoria da rinfrescare! − TS

Arnautovic sabato ritornerà a Bologna dopo averci passato due anni della sua carriera. Lo farà da attaccante dell’Inter.

RITORNO − Marko Arnautovic è pronto a ritornare in quella Bologna, che oggi lo ha dimenticato. Il motivo è ovviamente legato all’esplosione della squadra di Thiago Motta e soprattutto al suo successore Joshua Zirkzee. L’austriaco, l’acquisto più caro del club, in due anni di Dall’Ara ha messo a referto 25 reti, 15 il primo anno e 10 il secondo. La scorsa stagione è stata abbastanza difficile per l’attuale attaccante dell’Inter, sempre alle prese con diversi guai fisici. In estate, poi il passaggio al club nerazzurro con un conguaglio di otto milioni di euro più Giovanni Fabbian. Sul centrocampista l’Inter mantiene il diritto della recompra a 12 milioni. Arnautovic, dunque, per la prima volta ritornerà a Bologna da ex, dove rivedrà anche Thiago Motta. In estrema sintesi, Motta lo considerava uno tra i tanti e non il primo fra i pari. Sabato sarà di nuovo al Dall’Ara con l’obiettivo di rinfrescare la memoria ai suoi ex tifosi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Budriesi