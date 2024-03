Agresti: «Inter poteva fare meglio in Europa. Grande delusione»

Stefano Agresti non giustifica affatto l’Inter per la partita di mercoledì in Champions League. L’amarezza è lecita e il motivo lo spiega in questo modo su Radio Sportiva.

DELUSIONE – Il risultato non ha soddisfatto nessuno, soprattutto considerando le aspettative del modo in cui la squadra giocava. Stefano Agresti lo conferma: «Ci sono state molte critiche, la delusione è stata grande per tutti. Dagli osservatori ai tifosi e tutto il calcio italiano. L’Inter aveva dimostrato in questa stagione di avere le possibilità di fare bene anche in Champions League. L’avversario era alla portata, anche inferiore dal punto di vista tecnico. Le critiche sono lecite, ma verranno dimenticate quando festeggeranno lo Scudetto».