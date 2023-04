Schmidt presenta Benfica-Inter in conferenza stampa: ecco l’orario

Proprio come Simone Inzaghi (vedi articolo), anche Roger Schmidt come di consueto presenterà Benfica-Inter in conferenza stampa. In programma proprio alla vigilia dell’importante sfida di UEFA Champions League.

PRESENTAZIONE – Roger Schmidt sarà presente in conferenza stampa davanti ai giornalisti alla vigilia di Benfica-Inter, proprio per presentare l’importante gara di Champions League. Il tecnico dei lusitani parlerà prima del collega Simone Inzaghi: l’orario è infatti fissato alle 14.00 italiane (13.00 locali) all’Estadio da Luz. Dove i nerazzurri arriveranno soltanto nel tardo pomeriggio dopo l’allenamento previsto in mattinata ad Appiano Gentile.