Monza-Inter, Inzaghi rimanda la titolarità di Frattesi! Le ultime – Sky

Monza-Inter è la partita che andrà in scena stasera alle ore 20.45 all’U-Power Stadium, valevole per la ventesima giornata di Serie A. Inzaghi ha sciolto anche gli ultimi dubbi di formazione, con Acerbi verso la panchina: di seguito le ultime di Matteo Barzaghi su Sky Sport

NESSUN DUBBIO – Monza-Inter andrà in scena alle ore 20.45 con i nerazzurri di Simone Inzaghi che vogliono vincere per dare meno speranze alla Juventus. Il tecnico piacentino, secondo quanto rivelato da Matteo Barzaghi, ha sciolto ogni dubbio: «Inzaghi vuole vincere per mettere pressione alla Juventus ma anche per affrontare la Supercoppa al meglio, la squadra parte martedì. Fino a stamattina c’era qualche dubbio che adesso è stato sciolto: in difesa ci sarà de Vrij al centro con Acerbi a riposo mentre Barella a centrocampo ha vinto il ballottaggio con Frattesi. Sulle corsie esterne Darmian e Dimarco mentre in attacco Lautaro Martinez e Thuram».

INTER probabile formazione (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez