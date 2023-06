Manchester City-Inter a San Siro: orari e fasi di vendita dei biglietti!

San Siro apre le porte in occasione della finale di UEFA Champions League. Tutte le emozioni della finale Manchester City-Inter con un maxischermo di più di 400 metri quadrati per tifare la nostra Inter tutti insieme. Ecco orari e fasi di vendita dei biglietti.

FINALE A SAN SIRO – “L’attesa per la finale di UEFA Champions League è quasi finita. Sabato 10 giugno gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sulla super sfida Manchester City-Inter, l’atto finale dell’incredibile stagione dei nerazzurri che si giocherà all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Il tifo interista sarà chiamato ancora una volta a spingere la squadra da ogni angolo del pianeta e per farlo ancora una volta TUTTI INSIEME, San Siro aprirà le porte e si colorerà di nerazzurro per permettere ai tifosi di condividere tutte le emozioni della finale. Per l’occasione, in corrispondenza del primo anello arancio dello stadio Giuseppe Meazza verrà montato un maxischermo, per offrire ai tifosi un’esperienza immersiva di visione della partita: più di 400 metri quadrati per non perdere neanche un attimo o un’emozione della sfida.“.

FASI DI VENDITA – “I biglietti saranno in vendita a partire da martedì 6 giugno su vivaticket.com . Gli spettatori potranno accomodarsi nei settori rosso, verde e blu e nel prato. Il primo anello e il parterre costeranno 20€, il secondo anello 14€ e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10€. I cancelli apriranno alle ore 19. Al termine della gara i tifosi dovranno come di consueto defluire dallo stadio, indipendentemente dal risultato della gara. Martedì 6 giugno aprirà la vendita dei biglietti per partecipare all’evento: la prima fase aprirà alle ore 10:00 e proseguirà fino alle 15:00 e sarà dedicata agli abbonati e ai soci Inter Club in possesso del codice con il quale potranno esercitare la prelazione all’acquisto. Dalle ore 16:00 aprirà la fase di vendita libera. I biglietti saranno acquistabili da tutti fino ad esaurimento disponibilità”.

Fonte: Inter.it