Klaassen in Salernitana-Inter? Inzaghi può sceglierlo in un caso − SM

Klaassen impiegabile in Salernitana-Inter? Inzaghi può farlo scendere in campo in un caso: l’olandese punta a diventare l’arma in più dei nerazzurri.

SCELTA − Simone Inzaghi sa che con la Salernitana l’Inter non può e non deve sbagliare. Ma sa anche che, alcuni più di altri, hanno fatto gli straordinari e devono rifiatare. È il caso di Lautaro Martinez. Secondo SportMediaset si va verso la coppia Thuram-Sanchez, ma occhio alla possibilità targata Davy Klaassen. L’olandese, tra i nuovi arrivati, ha trovato fin qui meno spazio ma ora può diventare l’arma in più del mister. Può infatti iniziare a giocare da seconda punta, complice l’infortunio di Marko Arnautovic, e subentrare contro i granata proprio al posto di Sanchez che ha un’autonomia ridotta.