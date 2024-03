Inzaghi e i ”paletti” in vista di Inter-Empoli: la probabile formazione

Inter-Empoli è in avvicinamento ma le decisioni di Inzaghi a livello di probabile formazione sembrano ormai delineate. Il grande dubbio iniziale è semplicemente legato a una scelta solo personale. Per il resto, attenzione ai gialli di troppo. Anche in vista dei prossimi impegni…

PROBABILE FORMAZIONE – Un assente in ogni reparto. Un ballottaggio, forse due. E Un diffidato in ogni reparto. Questi gli unici “paletti” di Simone Inzaghi in vista di Inter-Empoli, prevista nel Monday Night di Pasquetta. L’Inter dovrà fare a meno di Stefan de Vrij in difesa, Juan Cuadrado a centrocampo e Marko Arnautovic in attacco. Contro l’Empoli ci sarà, invece, il portiere Yann Sommer, anche se Emil Audero resta momentaneamente favorito in porta. L’ultima parola su Sommer toccherà a Inzaghi, che ha ancora quattro giorni per valutare. In vista della trasferta di Udine in Serie A, il tecnico nerazzurro chiederà maggiore attenzione al difensore Benjamin Pavard, al centrocampista Henrikh Mkhitaryan e all’attaccante Lautaro Martinez, in quanto tutti a rischio squalifica per somma di gialli. Per il resto, tutto sembra procedere come previsto dopo l’ultima sosta internazionale della stagione. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Empoli di Serie A, in attesa di nuovi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Empoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 77 Audero; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.