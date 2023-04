Zaccagni: «Qui per dare il massimo e vincere! Gol? Se arrivasse…»

Mattia Zaccagni è stato intercettato da Dazn prima del fischio d’inizio di Inter-Lazio, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. In ottica Champions League match cruciale

TRE PUNTI − È un Zaccagni motivato: «Oggi gara fondamentale sia per noi che per loro, daremo il massimo per portare a casa la partita. Segnare? Più importante vincere, ma se arrivasse anche il gol è un bene. Festa Napoli se non vinciamo? Sinceramente non ci interessa, ciò che fanno gli altri. Siamo qui per dare il massimo».