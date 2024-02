Marotta: «Inter-Juventus per l’autostima. Rinnovo Lautaro Martinez? Rapporti splendidi»

Marotta prima di Inter-Juventus in programma questa sera e importante per la lotta scudetto in Serie A, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita in ottica scudetto. Poi l’Amministratore Delegato nerazzurro ha chiarito la situazione sul rinnovo dell’attaccante.

SCONTRO DIRETTO – Beppe Marotta prima di Inter-Juventus, ha parlato così su DAZN: «Parecchio, non tutto perché la partita ha un fascino particolare essendo il Derby d’Italia. Si affrontano due squadre fortissime, sarà un esame molto importante che darà risposte importante dal piano della prestazione. Una vittoria significherebbe avere un’autostima ancora più forte. Poi però ci sono ancora tantissime partite a disposizione e le cosiddette “provinciali” insidiano quelli che sono i pronostici. La finale di Champions League ha dato maggiore consapevolezza a questo gruppo fatto di tanti ragazzi, c’è dunque la convinzione di essere bravi. Si deve mantenere sempre l’asticella alta e da questo punto di vista la finale ci ha dato questa ambizione sportiva giusta, con il rispetto degli avversarsi. Normale che l’Inter debba lottare sempre per trofei importanti senza accontentarsi. Poi se avremo l’opportunità di vincere bene, altrimenti faremo i complimenti agli avversari. Zielinski? Premesso che le competizioni che le competizioni saranno di più avendo anche il Mondiale per Club, stiamo andando alla ricerca di una rosa che sia sempre più competitiva non solo con undici titolari. Quando si presentano opportunità come quella di Zielinski è giusto provarci, se dovessimo riuscire a tesserarlo bene. Dichiarazioni De Laurentiis? L’aspetto bello del calcio è questa ironia che si fa (ride, ndr). Superlega? Non rispondo, sono argomenti politici che non vogliamo trattare».

IL CAPITANO – Marotta risponde anche sul fronte rinnovo per Lautaro Martinez: «Non ci sono novità, ci siamo un attimo fermati avendo tanti impegni ravvicinati. Riprenderemo con calma, ci vuole tempo perché è un contratto importante per noi. I rapporti sono splendidi, ma non ci sono preoccupazioni eccessive».