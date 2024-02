Lautaro Martinez: «Inter, sono contento qui. Rinnovo? Non c’è da preoccuparsi!»

Lautaro Martinez commenta con estrema soddisfazione la vittoria in Inter-Juventus, importante ai fini dello scudetto e terminata sul punteggio di 1-0, su DAZN il capitano ha parlato anche del rinnovo di contratto.

SCONTRO DIRETTO – Lautaro Martinez dopo Inter-Juventus, ha parlato così su DAZN: «Per noi oggi era una grande opportunità per il nostro percorso e continuare sulla nostra strada. Abbiamo fatto un’ottima gara a livello di aggressione, abbiamo messo in difficoltà la Juventus che gioca con tanti uomini dietro e cerca la ripartenza. Sono molto contento perché la squadra ha fatto un’ottima gara. Io fondamentale per l’Inter? Sicuramente avere la fascia al braccio è un motivo in più, devo assumermi le mie responsabilità. Ho sempre fatto il massimo per l’Inter e trasmesso i valori ai compagni e quello che ho imparato da quando sono piccolo. Sono tante cose che mi porto dietro, ma il gruppo è la cosa più importante. Siamo una bella squadra, sono molto contento di stare qui e allenarmi con loro e crescere con loro. Inseguiamo gli obiettivi insieme allenandoci al massimo per raggiungere l’obiettivo della stagione. Il rinnovo? Sentiamo quello che dicono i dirigenti, confermo anche io. Sicuramente non è facile, però cercheremo di trovare l’accordo perché siamo sulla strada giusta. Abbiamo tante partite ravvicinate, io mi concentro sul campo. Sono contento. Ho due anni di contratto e sono molto felice all’Inter, anche la mia famiglia. Non c’è niente da preoccuparsi, solo da parlare».