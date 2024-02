Inzaghi: «Valuteremo Calhanoglu, ma oggi insidiosa! Audero inserito bene»

Inzaghi prima di Lecce-Inter, in un’intervista su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita e dei tanti cambi di questa sera, tra questi anche Emil Audero. Poi un comento anche sul problema fisico di Hakan Calhanoglu.

TURNOVER MASSICCIO – Simone Inzaghi ha parlato così prima di Lecce-Inter: «Tanti cambi? Indipendentemente dagli altri risultati, chiaramente oggi sarà una partita insidiosa. Il Lecce sta facendo un buonissimo campionato e in casa ha perso tre partite dall’inizio del campionato. Gran parte dei punti li ha fatti a Lecce, ci vorrà massima concentrazione. Come sta Calhanoglu? Ha avuto un problemino nella rifinitura, è partito con noi ma non sarà disponibile. Domani vedremo meglio la situazione prima dell’Atalanta. In così tante partite ravvicinate bisognerà essere bravi a gestire le forze. Audero e la pioggia? Il clima non è dei più favorevoli, si è inserito nel gruppo nel migliore dei modi. Era da un po’ di tempo che pensavo di farlo debuttare in campionato, oggi ha la sua chance».