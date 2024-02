Inzaghi: «Inter-Juventus tenuta aperta da Szczesny! Sommer riposato»

Inzaghi è stato intercettato a San Siro dopo il triplice fischio di Inter-Juventus, big match della ventitreesima giornata di Serie A. Di seguito la sua analisi post partita, affidata a DAZN

POCHI DIFETTI – Simone Inzaghi parla così dopo Inter-Juventus: «L’Inter si è presa una vittoria importante, strameritata, voluta con la forza e con il gruppo. Per come abbiamo tenuto il campo e giocato, siamo molto contenti ma è una tappa di un lungo percorso. La Juventus e il Milan non molleranno un centimetro, ma davanti ai nostri tifosi è chiaramente una bellissima serata ma è solo la tappa di un lungo percorso. Klaassen? È un giocatore che meriterebbe più spazio perché oltre ad essere un grande calciatore, è un ragazzo straordinario. Poi ieri Frattesi ha sentito un problemino nella rifinitura, avevo Sensi e Asllani che però non fa la mezzala da tempo. Poi per quanto riguarda la partita l’ha tenuta aperta Szczesny. Ha fatto due parate incredibili però ho visto la squadra concentrata, abbiamo concesso una ripartenza in 95 minuti e penso che Sommer è rimasto bello riposato stasera. La squadra è stata bravissima, sta lavorando da 7 mesi in modo esemplare ma dobbiamo continuare così. Maturità sì ma sappiamo che mancano quattro mesi intensi e dobbiamo continuare in questo modo. Abbiamo vinto 18 partite su 22 in campionato, abbiamo fatto un percorso straordinario ma nonostante questo siamo a +4 sulla Juventus. L’anno scorso con questo punteggio il Napoli era molto più avanti. Difetto? Stasera è difficile trovarlo, il risultato va molto stretto però è una vittoria importantissima tenuta aperta da un portiere straordinario che ha fatto due interventi impressionanti. La gara devo rivederla però con una Juventus che si difendeva molto bassa e con grandi calciatori nelle ripartenze, siamo stati bravissimi. Nella ripartenza di McKennie dovevamo ripartire tutti insieme, bisogna lavorare sempre per fare meglio. Fiducia in Europa? Quello è l’obiettivo, sappiamo che inizierà di nuovo la Champions League tra poco. La scorsa stagione abbiamo fatto un percorso incredibile, quest’anno ci riproveremo con tutte le forze sapendo che l’Atletico Madrid è una squadra impegnativa».