Grujic: «Tifosi fantastici! Brutto il legno finale, creato più dell’Inter»

Grujic rammaricato dopo Porto-Inter, che ha sancito l’eliminazione dei lusitani dalla Champions League. Il serbo reclama per gli episodi

DISPIACERE − Marko Grujic, ai microfoni del club, ha espresso il suo rammarico per l’eliminazione: «I tifosi sono stati di grande supporto ed è stato bello vederli. Si sono resi conto che abbiamo dato tutto per vincere questa partita e hanno creato un’atmosfera fantastica. Siamo dispiaciuti di non aver dato loro una gioia. È stato difficile vedere la palla colpire la traversa. Siamo dispiaciuti perché abbiamo avuto più palloni, più occasioni, e non posso credere che non siamo riusciti a segnare contro l’Inter. Sapevamo che era una partita in cui dovevamo segnare, ma purtroppo non ci siamo riusciti».