Chiellini: «Predominio Inter anche se Perin ha parato poco. Loro migliori»

Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di Canale 5 dopo la finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter vinta 2-4 dai nerazzurri. Amarezza del difensore bianconero

ZERO TITOLI − Chiellini analizza la gara dell’Olimpico: «Loro hanno avuto il predominio del gioco ma nelle occasioni eravamo alla pari. Perin non ha fatto parate, subendo due rigori e due conclusioni. L’Inter però si è dimostrata più brava in questa stagione, spero che queste 4 non vittorie con l’Inter ci diano una carica il prossimo anno. Dispiace lasciare a zero titoli, ma va accettato e ci deve rimanere qualcosa dentro».

MANCA QUALCOSA − Chiellini ritiene che alla Juventus bisogna crescere: «C’è stato un percorso di miglioramento ma onestamente siamo lontani dall’essere la squadra più forte negli scontri diretti. Ma dobbiamo migliorare non solo negli scontri diretti. A questa squadra manca quel qualcosa della Juventus degli altri anni. Bisogna essere consapevoli per ripartire. Il mister credo sia uno dei migliori per ridare il DNA alla squadra».

ADDIO − Chiellini lascia la Juventus: «L’importante è essere consapevoli di questo processo in atto. Io ho anche vissuto due anni di settimi posti. Ma per ripartire c’è voluto tempo, abbiamo fatto 10 anni bellissimi. Io ho fatto tutto quello che avrei potuto fare. Lunedì saluterà lo Juventus Stadium. Cedo lo scettro a tanti giovani, sono felice di lasciare la Juventus ad un livello ancora alto. Con gioia e serenità lascerò questa squadra».