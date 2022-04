Allegri: «Scudetto? Ora noi fuori! Inter favorita. Condannati dagli episodi»

Allegri dopo Juventus-Inter 0-1, su DAZN ha analizzato la partita persa in casa parlando, ancora una volta, della lotta scudetto in Serie A e degli episodi di questa sera.

LOTTA SCUDETTO – Allegri su DAZN ha parlato così dopo Juventus-Inter: «Evitiamo di dire delle cose che in questo momento non servono, io parlerei volentieri della prestazione della squadra. Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo creato molto tirando tanto in porta. È stata una bella Juventus, questa squadra ha tanto margine di miglioramento. Finalmente si può dire che la Juventus è stata tagliata fuori dalla corsa scudetto. Se avesse vinto? Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Dalla prossima stagione cercheremo di giocare per lo scudetto. Ci sono tutti i presupposti per vincere il campionato dalla prossima stagione, dopo questo anno passato insieme. Abbiamo ancora sette partite dove dobbiamo ancora raccogliere più punti possibili. Quest’anno siamo partiti male e abbiamo recuperato tanti punti, nei match decisivi però siamo stati condannati dagli episodi. L’Inter è la favorita per lo scudetto, il calendario è più facile di Milan e Napoli. Per loro era uno scoglio importante vincere qui. Se la giocheranno fino in fondo».

DOPO DYBALA – Allegri parla anche di mercato e del possibile colpo dopo l’addio dell’argentino: «Dopo Dybala? Dobbiamo vederci con la società e fare il punto della società come sempre. Dopo la partita non è il momento giusto per parlare di queste cose. Mi sono divertito molto però non siamo riusciti a fa re gol. Rivedevo la partita di Champions League e anche quella partita c’era dell’incredibile».