Inter-Bologna, Motta sceglie i migliori. Un nodo da sciogliere ‒ Sky

Questa sera va in scena Inter-Bologna a Milano, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Thiago Motta studia la probabile formazione. C’è un dubbio in attacco da sciogliere, come riporta Sky Sport.

TITOLARI – Il Bologna di Thiago Motta, attualmente quarto da solo in classifica in Serie A, questa sera sfiderà la capolista del campionato Inter in Coppa Italia. L’allenatore italo-brasiliano tornerà da ex a San Siro e sembra intenzionato a schierare i migliori per gli ottavi di finale. L’unico vero dubbio per stasera riguarda Joshua Zirkzee, che sta vivendo un momento straordinario di forma. Da valutare la sua presenza dall’inizio, dato che è in ballottaggio con Sydney van Hooijdonk. Questa la probabile formazione di Thiago Motta per Inter-Bologna, secondo Sky Sport: Ravaglia; De Silvestri, Lucumì, Beukema, Kristiansen; Aebischer, El Azzouzi; Ndoye, Fabbian, Lykogiannis; Zirkzee.