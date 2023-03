FOTO – Inter in campo con la prima maglia e un dettaglio in più

Tra poco più di un’ora il calcio d’inizio di Spezia-Inter. Nerazzurri in campo con la prima maglia, oggi dotata di un dettaglio aggiuntivo

DETTAGLI – L’Inter si appresta a scendere in campo con la prima maglia nella partita di questa sera contro lo Spezia. Sotto al logo, però, sarà presente la scritta in oro “I M 115 YEARS“, aggiunta in occasione del compleanno nerazzurro, celebrato nella giornata di ieri.

Tutto pronto per #SpeziaInter 🏟️

Oggi scendiamo in campo con un dettaglio in più 😍#Inter115 pic.twitter.com/o8qNQWvXAU — Inter (@Inter) March 10, 2023