Cuadrado diverso da Asllani: obiettivo Juventus-Inter per Inzaghi – CdS

L’ultimo ad aver avuto dei problemi fisici all’Inter in ordine cronologico è stato Kristjan Asllani, che però è partito ugualmente con la sua Nazionale. Discorso diverso da Juan Cuadrado: ecco le ultime riguardo le condizioni dei due infortunati prima di Juventus-Inter secondo il Corriere dello Sport.

SITUAZIONE INFORTUNI – Kristjan Asllani ha avuto un piccolo problema fisico prima dell’ultima sfida contro il Frosinone prima della sosta, ma è partito ugualmente con la sua Nazionale e per questo motivo, almeno inizialmente, lavorerà a parte con l’Albania. Discorso diverso, invece, per Juan Cuadrado. Il colombiano è rimasto in Italia in attesa di capire se possa almeno rientrare tra i convocati di Juventus-Inter per il big match allo Stadium contro la sua ex squadra.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia