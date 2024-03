Atlético Madrid-Inter, doppia novità in formazione! Inzaghi sceglie

Atlético Madrid-Inter inizierà domani alle 21, con la squadra di Inzaghi che riparte dall’1-0 dell’andata. Il tecnico appare intenzionato a fare due scelte non scontate e diverse, in parte, rispetto a quanto si pensava nelle formazioni date in giornata.

DOPPIO VANTAGGIO – Per domani alle 21 in Atlético Madrid-Inter saranno numerosi i cambi di formazione di Simone Inzaghi rispetto a Bologna. Anche perché per la Champions League si rilanciano i big che hanno riposato sabato. Alcuni sono già certi: torna Lautaro Martinez in attacco (con Marcus Thuram), idem Federico Dimarco e Benjamin Pavard tutti e tre rimasti in panchina al Dall’Ara. In collegamento dal Civitas Metropolitano per Sky Sport 24, Matteo Barzaghi dà le informazioni raccolte: «Dalle ultime notizie ci sono Denzel Dumfries a destra in vantaggio su Matteo Darmian e in difesa Stefan de Vrij in vantaggio su Francesco Acerbi». Ossia altri due giocatori rimasti fuori nella partita prima di Atlético Madrid-Inter, anche se il primo aveva giocato il secondo tempo per l’infortunato Carlos Augusto. Per il resto confermati i tre titolarissimi di centrocampo: Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. Fra pochi minuti previsto l’atterraggio dell’aereo che sta portando la squadra nella capitale spagnola, decollato alle 16.16 dall’aeroporto di Milano Malpensa. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Atlético Madrid-Inter, secondo Sky Sport: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.