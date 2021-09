Marinelli puntuale all’appuntamento con il gol: Inter Women in vantaggio dopo 45′

Marinelli sta decidendo Inter-Lazio di Serie A Femminile con un gol. La numero 7 dell’Inter Women non sbaglia in area di rigore e porta la sua squadra sull’1-0

MARINELLI GOL – Buon primo tempo per l’Inter Women, che trova il meritato vantaggio nella terza e ultima parte di frazione. In gol la solita Gloria Marinelli, che al 37′ non lascia scampo alla numero 1 biancoceleste con un colpo di testa preciso. Da rivedere la difesa della Lazio Women in marcatura. Inter-Lazio di Serie A Femminile (vedi formazioni ufficiali) è 1-0 dopo i primi 45′ di gioco. Tra poco squadre in campo per la ripresa.