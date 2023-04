Inter Women, Merlo dopo rinnovo: «Orgogliosa! Gol alla Juventus…»

Beatrice Merlo, terzino destro dell’Inter Women, ha parlato a seguito del suo rinnovo con il club nerazzurro.

EMOZIONI E SENSAZIONI – Queste le parole di Beatrice Merlo, terzino destro dell’Inter Women, a Inter Tv a seguito del suo rinnovo con il club nerazzurro (vedi articolo). «Quali sono le emozioni e le sensazioni di questo momento? Sono molto orgogliosa e molto felice di poter continuare fino al 2025 con questo club».

SODDISFAZIONI – Merlo veste i colori di questa squadra da tantissimo tempo ed ha così descritto le sue tante soddisfazioni. «Sì, tante soddisfazioni però vivo il momento e credo che continuando così riusciremo a toglierci grandi soddisfazioni».

MOMENTO – Ancora Merlo. «Quale momento sceglierei in particolare del mio percorso in nerazzurro fino ad adesso? Il più recente, il gol alla Juve, quello penso che me lo ricorderò».

OBIETTIVI – Infine Merlo. «Quali sono ora gli obiettivi che pongo di qui in avanti? Sì, ringrazio il mister, il club, la società per avermi fatto fare questo salto e questa grande crescita e prendo tutto quello che viene giorno dopo giorno. Come ho detto, vivo giornalmente e ciò che posso apprendere lo prendo e lo metto nella mia sacca e lo porterò con me».