Inter-Juventus Women 0-2, le pagelle: serata storta, salva Magull 6,5

Inter-Juventus Women termina 0-2 e la squadra di Rita Guarino si ferma ancora nel campionato di Serie A Femminile. Serata storta all’Arena Civica. Davvero tante insufficienze, una delle poche a salvarsi è ancora Magull. Di seguito le pagelle di Inter-Juventus Women.

CETINJA 5 – La difesa nerazzurra non l’aiuta di certo a proteggere l’area nerazzurra ma sui due gol subiti si fa trovare impreparata. La sensazione è che avrebbe potuto fare qualcosa in più per opporsi a Echegini.

Inter-Juventus Women, pagelle: difesa

THOGERSEN 6 – Svolge il proprio lavoro in una serata complicata: l’attacco bianconero è difficile da contenere ma fa il possibile, spingendosi anche spesso nella metà campo avversaria in supporto del centrocampo.

ALBORGHETTI 6 – Risulta una delle più efficaci in fase difensiva. Prova a dare una mano alle compagne cercando uno dei suoi colpi da fuori per sbloccare il risultato con una soluzione alternativa.

TOMTER 5 – Primo tempo da cancellare. Si lascia scappare troppo facilmente Garbina, che serve per ben due volte Echegini. Approccia meglio al secondo tempo.

ROBUSTELLINI 5,5 – Nei primi 45′ risulta meno reattiva, nel secondo risponde meglio. Minimo indispensabile in una serata in cui serviva qualcosa in più.

Inter-Juventus Women, pagelle: centrocampo

MAGULL 6,5 – Come dimostrato sin dall’arrivo in nerazzurro, la centrocampista tedesca anche stasera conferma la sua bravura tecnica. Grande lavoro a centrocampo e cross preziosissimi, che però le compagne non sfruttano a dovere. In alcuni tratti di gara appare un po’ stanca e non al top come suo solito.

CSISZAR 6 – Padrona del centrocampo nerazzurro, si intende a meraviglia con la vicina di reparto Magull. In alcuni tratti di gara fa fatica a resistere alla pressione bianconera. La serata complicata della squadra non aiuta neanche lei.

– Dal 75′ POLLI S.V. –

MILINKOVIC 5 – Inizio in nerazzurro complicato. Da quelle parti soffre Cantore e Girelli. Si vede poco in fase offensiva.

Inter-Juventus Women, pagelle: attacco

SERTURINI 6 – Sicuramente la migliore del reparto offensivo questa sera. Si propone molteplici volte in area di rigore, dimostrando di essere fra le più reattive in campo. Pecca però in precisione sotto porta. Le sue conclusioni non impensieriscono mai davvero il portiere avversario.

– Dall’87’ JELCIC S.V. –

CAMBIAGHI 5 – Scelte sbagliate, eccessiva leggerezza e poche idee. Manca completamente in una serata in cui uno dei suoi guizzi sarebbe potuto essere preziosissimo per far rientrare l’Inter Women in partita.

BONFANTINI 5 – Vale quanto detto per la compagna di reparto. Lavora per la squadra ma la sua prestazione risulta insufficiente.

– Dal 68′ BUGEJA 6- – La sua entrata sembra poter dare la giusta scossa alle nerazzurre. Subito si spinge in avanti con una giocata brillante che spaventa la difesa bianconera. Troppo poco, come il tempo a disposizione, per cambiare l’inerzia della gara.

Inter-Juventus Women, pagelle: coach

GUARINO 5 – Gli impegni ravvicinati non aiutano una squadra che sin dall’inizio della stagione ha dimostrato di avere qualche carenza di troppo. Prova a dare una sterzata alla sfida con cambi ultra offensivi, che arrivano però troppo tardi. L’Inter Women prende due batoste, una dietro l’altra e al 15′ è già doppiamente sotto. Ma il tempo per recuperare c’era a sufficienza. Sono mancate convinzione e idee, oltre che l’attacco.