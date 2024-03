Inter-Juventus Women 1-1, le pagelle: Durante resta preziosa 8, Tomter nì 6-!

Inter-Juventus Women termina 3-3 e la squadra di Rita Guarino conquista un punto che alza il morale in quest’inizio di poule scudetto di Serie A Femminile. Si distingue Durante, tornata da un lungo stop. Con lei anche Cambiaghi e Csiszar. Di seguito le pagelle di Inter-Juventus Women.

DURANTE 8 – Ritorno alle origini fra i pali. Dopo un lunghissimo periodo di stop causato da un’infortunio il portiere nerazzurro torna dando l’impressione di non essersene mai andata veramente. Subisce tre gol ma intercetta la traiettoria di un rigore e si fa trovare magistralmente reattiva. Suo il merito di aver lasciato sempre aperta la sfida con parate preziosissime e non poco complicate.

Inter-Juventus Women, pagelle: difesa

TOGHERSEN 6,5 – Inventa l’assist dal quale nasce il 3-3 nerazzurro, restando lucida per tutto il corso della gara. Beerensteyn è dura da contrastare ma il difensore interista riesce spesso a limitarla.

FORDOS 7 – Ottima prova contro avversarie non semplici. Corre e spende molte energie chiudendo bene e aiutando in fase di ripartenza.

BOWEN 6 – Svolge il proprio dovere – anche se non sempre con la massima precisione – e aiuta a mantenere ordine nel reparto difensivo.

TOMTER 6– – Fatica molto nel riuscire a contenere Thomas che sulla fascia destra corre come un treno. Da quelle parti arrivano troppe occasioni.

Dal 72′ ROBUSTELLINI 6 – Soprattutto nel finale di gara la Juventus spinge molto alla ricerca del quarto gol: le sue forze fresche aiutano a mantenere alta la concentrazione in difesa.

Inter-Juventus Women, pagelle: centrocampo

MILINKOVIC 5,5 – La sua prestazione è una delle poche note meno lievi della serata. Sbraccia nell’area nerazzurra e procura il secondo calcio di rigore alle juventine, che così riaprono la sfida. Fatica spesso a farsi trovare pronta e precisa.

CSISZAR 7 – Fra le migliori in campo anche stasera all’Arena Civica. L’inizio è scoppiettante, come anche il secondo tempo. Precisa, volenterosa e intraprendente: i meriti del secondo gol dell’Inter vanno soprattutto a lei.

Dal 78′ JELCIC – SV

SIMONETTI 7 – Diventa capitano e trascina la sua squadra, che non perde mai la speranza di recuperare il risultato. Fredda dal dischetto, sempre presente nel giro palla nerazzurro. Qualche sbavatura in difesa ma sempre tanta gamba e grinta.

Dal 64′ MAGULL 6,5 – La sua entrata porta nuova energia alle nerazzurre. Si spegne per qualche minuto per poi riaccendersi nel finale di gara, quando arriva il gol del pareggio.

Inter-Juventus Women, pagelle: attacco

BONFANTINI 6- – Meno reattiva delle compagne in attacco: serata non particolarmente brillante. Guarino sceglie di sostituirla dopo un quarto d’ora dalla ripresa per trovare nuova linfa.

Dal 64′ BUGEJA – Prova ad avvicinarsi dalle parti di Magnin ma la sua entrata in campo dalla panchina non risulta particolarmente efficace.

CAMBIAGHI 7,5 – La più efficace del pacchetto offensivo nerazzurro: semina più volta il panico nell’area di rigore avversaria. Sicuramente più potenzialmente pericolosa nel primo tempo, cala nei secondi 45′. Pronta sotto rete e decisiva nel secondo vantaggio, utilissima e pericola nelle numerose ripartenze interiste.

Dal 72′ POLLI 6 – Entra per dare più freschezza al reparto offensivo, alla ricerca del gol del pareggio.

SERTURINI 7 – Si sacrifica per ampi spezzoni di partita a centrocampo, recupera e difende. S’intende bene con le compagne di reparto, contribuendo nei contropiedi tutti di prima. Il gol del pareggio nel finale le fa guadagnare un’ovazione.

Inter-Juventus Women, pagelle: coach

GUARINO 6,5 – L’Inter Women non sfrutta l’iniziale vantaggio, facendosi rimontare. La bravura, però, sta nel non perdersi d’animo. L’allenatrice nerazzurra contribuisce anche con qualche cambio adeguato. Contrastare il potenziale offensivo della Juventus non era una missione semplice ma, pur avendo subito tre gol, in parte può dirsi raggiunta. D’altronde, rispetto alla prima fase del campionato di Serie A Femminile, stasera il risultato sembra sorride anche alle nerazzurre.