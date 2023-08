Chi è Hugo Humanes Gomez, talento del Real Madrid in arrivo all’Inter

Non solo prima squadra, l’Inter continua a lavorare su tutti i fronti, compreso il settore giovanile. Il nuovo talento messo a disposizione di Cristian Chivu per la Primavera porta il nome di Hugo Humanes Gomez, giovanissimo attaccante spagnolo che arriva dal Real Madrid.

TALENTO IMPORTANTE – L’Inter ha praticamente definito il trasferimento del giovane Hugo Humanes Gomez, attaccante classe 2007 che arriva direttamente dal settore giovanile del Real Madrid e che inizialmente sarà messo a disposizione di mister Chivu. L’obiettivo della società è quello di crescere il ragazzo prima del passaggio in prima squadra o in prestito, per un’ulteriore crescita dal punto di vista fisico, ma soprattutto tecnico-tattico provenendo da un campionato e un settore giovanile totalmente nuovo. Hugo Humanes è nato a Guadalajara il 29 gennaio 2007 e con il Real Madrid ha giocato in tutto il settore giovanile dal 2014 fino ad oggi.

ALL’INTER PRIMAVERA, STAGIONE DEL RISCATTO

Con l’addio anche di Valentin Carboni e di Francesco Pio Esposito, la squadra Primavera allenata da Cristian Chivu sta attraversando una vera e propria rivoluzione. Dopo la scorsa stagione con la mancata qualificazione ai playoff, l’obiettivo della squadra sarà quello di ripartire subito bene con nuovo entusiasmo e nuovi ragazzi da far crescere. Alla ricerca di un nuovo talento da mettere in mostra, Hugo Humanes è pronto a mettere in mostra tutte le sue qualità e giocarsi una maglia da titolare con Nikola Iliev, Dennis Curatolo, Jan Zuberek ed Enoch Owusu. Il giovane spagnolo si trova ormai a Milano da diversi giorni, e ieri sera ha svolto le visite mediche e firmato il nuovo contratto con lo legherà con i nerazzurri per i prossimi anni.