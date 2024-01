Dimarco, gestione perfetta: benzina per Inter-Juventus

Uno dei ruoli più dispendiosi e più importanti nella squadra di Simone Inzaghi è sicuramente quello di esterno a tutta fascia. Lo sa bene Federico Dimarco, la cui gestione nelle ultime gare è stata perfetta, in vista di Inter-Juventus.

STAFFETTA – Dopo i due dispendiosi impegni in Supercoppa Italiana, Federico Dimarco ha avuto un turno di riposo in occasione della vittoria nerazzurra sul campo della Fiorentina. Gestione delle forze perfetta in ottica del big match Inter-Juventus di domenica. In questo senso si rivela sempre più importante l’acquisto la scorsa estate di Carlos Augusto, che fin qui si è rivelato ben più che affidabile nel sostituire Dimarco. Staffetta quindi pianificata e pronta per domenica, con il numero 32 nerazzurro che avrà benzina a sufficienza per mettere a ferro e fuoco la fascia sinistra.