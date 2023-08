Bisseck unico dubbio di Inzaghi dopo aver disegnato l’Inter definitiva

Bisseck è una delle tante novità dell’Inter di Inzaghi in questa stagione. Una squadra talmente rinnovata che, a mercato ancora da completare, lascia qualche dubbio sulle coppie ruolo per ruolo. L’unico vero dubbio ora riguarda proprio il difensore tedesco, anche a causa di… Pavard

NUOVA DIFESA – La chiarezza è tutto nella vita. E anche nel calcio aiuta. A volte, però, bisogna rivedere in corsa i propri piani iniziali. Quelli di Simone Inzaghi su Yann Bisseck, ad esempio. In difesa la certezza dell’Inter si chiama Alessandro Bastoni terzo sinistro, ma può giocare anche in mezzo all’occorrenza. Poi c’è Stefan de Vrij perno centrale, ma può giocare anche sul centro-destra in emergenza. In mezzo anche Francesco Acerbi, ma pure sul centro-sinistra se serve. Quindi il jolly Matteo Darmian, che gioca terzo destro ma anche terzo sinistro e all’occorrenza pure perno centrale. E se è proprio necessario, si alza nuovamente sulla linea dei centrocampisti da quinto destro o sinistro nel 3-5-2 di Inzaghi. In caso di difesa a quattro, invece, può ricoprire tutti i ruoli da terzino destro a terzino sinistro. E Bisseck? Inzaghi è stato chiaro: aspetta il [fortissimo] braccetto destro titolare. Tradotto: Inzaghi aspetta solo Benjamin Pavard (Bayern Monaco). O comunque non sarà ma soddisfatto senza un difensore con le stesse caratteristiche e soprattutto lo stesso stasus. Requisiti ben lontani da quelli di Bisseck oggi. Il classe 2000 tedesco, in questo reparto così disegnato, rappresenta un’incognita: Bisseck ora fa parte del gruppo delle tre alternative in difesa dell’Inter di Inzaghi. Sì, ma alternativa di quale titolare nello specifico?

Inter, Bisseck “legato” a Pavard per Inzaghi?

DUBBIO BACKUP – Nel pre-campionato Inzaghi prende una decisione abbastanza netta e contro le previsioni iniziali: Bisseck terzo destro, ovvero vice-Darmian. Non solo. Se i due si trovano in campo contemporaneamente, il giovane numero 31 si piazza sul centro-destra e l’esperto numero 36 si sposta sul centro-sinistra. Ciò può significare solo una cosa nei piani di Inzaghi: Bisseck è il vice-Pavard (dove la parola “Pavard” indica il piano A per completare la difesa titolare, ndr). Darmian, di conseguenza, diventa il jolly difensivo onnicomprensivo tuttofare stile ultimo Danilo D’Ambrosio, cioè da schierare ovunque più come garanzia di prestazione che per collocazione in un ruolo ben preciso. La versione di Darmian prima scelta come vice-Bastoni, infatti, convince poco. Inzaghi continuerà a preferigli Acerbi (una volta rientrato dall’infortunio, ndr) con de Vrij in mezzo. Oppure rilancerà Federico Dimarco o in alternativa il suo backup mancino Carlos Augusto, che può giocare da terzo sinistro. La duttilità di Carlos Augusto può essere utile per l’Inter di Inzaghi sulla scia di quella di Darmian e compagnia, ma ciò non toglie che Bisseck sembra essere senza un ruolo “specifico” in rosa al momento. In attesa di novità dal calciomercato, causa acciacchi vari, Inzaghi è chiamato a una valutazione sull’utilizzo del 22enne di Colonia. E una domanda sorge spontanea: Bisseck braccetto destro finora vale come “provocazione” in attesa di Pavard oppure è una scelta definitiva di Inzaghi? Perché impostarlo da vice-Bastoni sul lato opposto non sembra(va?) una cattiva idea con quelle caratteristiche…