Asllani si unisce al coro di Inzaghi: la classifica marcatori dell’Inter

Asllani si unisce alla festa del gol in maglia Inter e si tratta del suo primo sigillo nerazzurro. Si riduce così la lista dei calciatori ancora non andati a segno con la squadra di Inzaghi in questa stagione davvero incredibile. A seguire la classifica marcatori aggiornata dell’Inter di Inzaghi

CLASSIFICA MARCATORI INTER – E alla fine arriva Kristjan Asllani, si potrebbe dire e titolare. Il centrocampista albanese dell’Inter segna la sua prima storica rete in maglia nerazzurra, contribuendo in modo attivo alla macchina da gol allestita in questa stagione. La squadra di Simone Inzaghi tocca quota 83 reti in tutte le competizioni, così divise: Serie A (69), Champions League (9), Supercoppa Italiana (4) e Coppa Italia (1). Un gol cercato, trovato e voluto a tutti i costi. Soprattutto visto che all’appello dei “non-marcatori” dell’Inter era in cima alla lista per numero di presenze, seguìto dall’attuale capofila Benjamin Pavard con le tre riserve meno utilizzate da Inzaghi. Asllani è il diciassettesimo marcatore nerazzurro stagionale ma si spera non sia l’ultimo. Non cambia il podio, sempre guidato dal capitano Lautaro Martinez a distanza di sicurezza dai potenziali inseguitori. Di seguito la classifica marcatori stagionale dell’Inter di Inzaghi, aggiornata dopo il gol di Alexis Sanchez dal dischetto in Inter-Genoa (2-1) di Serie A.

Classifica marcatori stagionale Inter 2023/24: buona la prima per Asllani!

1. LAUTARO MARTINEZ – 26 Gol

2. Marcus THURAM – 12 Gol

3. Hakan CALHANOGLU – 11 Gol

4. Davide FRATTESI – 6 Gol

5. Marko ARNAUTOVIC e Federico DIMARCO – 4 Gol

7. Denzel DUMFRIES e Alexis SANCHEZ – 3 Gol

9. Henrikh MKHITARYAN, Nicolò BARELLA e Francesco ACERBI – 2 Gol

12. CARLOS AUGUSTO, Yann BISSECK, Alessandro BASTONI, Stefan DE VRIJ, Matteo DARMIAN e Kristjan ASLLANI + Aut. Federico GATTI (Juventus) e Aut. ANGELINO (Roma) – 1 Gol