Locatelli sfida l’Inter: «Scudetto? Vincerlo è un obiettivo, è la mentalità»

Manuel Locatelli è stato presentato oggi come nuovo giocatore della Juventus. Il centrocampista della nazionale, nel suo primo atto ufficiale da bianconero, ha voluto sfidare l’Inter per la corsa scudetto.

VINCERE E’L’OBIETTIVO – Locatelli è diventato ormai un giocatore della Juventus dopo una lunga trattativa con il Sassuolo. Il centrocampista della nazionale, presentato oggi in conferenza stampa, ha voluto lanciare la sfida scudetto all’Inter Campione d’Italia in carica: «Sicuramente vincere lo scudetto è un obiettivo. Non so se siamo favoriti, ma vogliamo tornare a vincerlo perché questa è la mentalità che abbiamo qui».