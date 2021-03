ESCLUSIVA IN – Ag. Males: «Sento Ausilio, futuro...

ESCLUSIVA IN – Ag. Males: «Sento Ausilio, futuro all’Inter! Genoa? Ci sono stati due problemi»

Darian Males e l’agente Gezim Ibrahimi

Gezim Ibrahimi, agente di Darian Males – attaccante dell’Inter attualmente in prestito al Basilea -, intervistato in esclusiva dalla redazione di Inter-News.it, ha parlato dei motivi che hanno portato il classe 2001 svizzero a terminare il prestito con il Genoa e soprattutto delle sue possibilità di un futuro in nerazzurro.

Cos’è andato male al Genoa e qual è stata la prima impressione di Males con il calcio italiano?

L’impressione al Genoa e nel calcio italiano è stata positiva. I compagni di squadra lo hanno accolto bene ma sfortunatamente ha avuto il Coronavirus per più di tre settimane. Darian ha avuto bisogno di tempo per riprendersi e successivamente il Direttore Sportivo Daniele Faggiano ha lasciato la società.

L’Inter sta osservando attentamente il percorso di crescita del giocatore?

Ovviamente l’Inter sta osservando Darian. Sono sempre in contatto con Piero Ausilio, che sta facendo un grande lavoro nel parlare sempre con me e con il giocatore. Sono molto positivo sulla situazione.

Cosa si aspetta da quest’ultima parte di stagione? Pensa di vedere il giocatore all’Inter in futuro?

Certo che lo vedremo all’Inter! Adesso però è concentrato al 100% sulle sue prestazioni al Basilea. Sono molto convinto del suo talento e della sua qualità.

Si ringrazia Gezim Ibrahimi per la disponibilità mostrata nell’intervista.