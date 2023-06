Brozovic può restare all’Inter? Non vuole si decida per lui! – SM

La saga Brozovic non è arrivata alla fine e il centrocampista croato non sembra poi così attratto dalla possibilità di andare in Arabia Saudita. Per questo motivo Sport Mediaset si fa una domanda: e se alla fine rimanesse all’Inter?

LA TERZA OPZIONE – Marcelo Brozovic per il momento si diverte sui social e rimanda ogni discorso sul suo futuro. La certezza di Sport Mediaset è che il numero 77 non vuole lasciare l’Inter a condizioni decise da altri. La società lo ha messo sul mercato, aveva raggiunto un accordo con l’Al-Nassr ma nemmeno un biennale da trenta milioni di euro l’ha convinto. Brozovic è risentito con l’Inter e non è contento del trattamento, così come non ha voglia di andare a svernare in Arabia Saudita a trentuno anni. La preferenza rimane il Barcellona, che però ha contattato l’intermediario che l’Inter aveva scelto per trattare con l’Al-Nassr. L’offerta di ingaggio fatta a Brozovic è di gran lunga inferiore a quella degli arabi, anche se ha un vantaggio dal punto di vista del progetto. Il Barcellona, tuttavia, non ha i soldi per portare a termine l’operazione. E la mancata cessione di Brozovic ferma anche il mercato in entrata dell’Inter.

Fonte: sportmediaset.mediaset.it