Brozovic, il Barcellona si ferma con lui e pure per Kessié!

Arrivano notizie sul fronte centrocampo per l’Inter dalla Spagna. Il quotidiano catalano Sport afferma come il Barcellona si sia fermato per Brozovic e nega offerte ricevute per Kessié.

DOPPIO FRONTE – Il Barcellona non farà offerte all’Inter per Marcelo Brozovic. La notizia la dà Sport, quotidiano catalano in genere vicino ai blaugrana e sempre attento a lanciare obiettivi o presunti tali. Il motivo è la delicata situazione economica del club, che non permette margini di movimento. Al momento, il Barcellona non può acquistare altri calciatori dopo Ilkay Gundogan e Inigo Martinez (ancora da ufficializzare). Per Brozovic, in poche parole, non ci sono soldi. Sul centrocampista dell’Inter la situazione potrebbe cambiare nel caso in cui dovessero essere ceduti alcuni giocatori di rientro dai prestiti, fra cui Sergino Dest e Samuel Umtiti di ritorno dalla Serie A. Oltre a Brozovic, che in serata ha fatto un post criptico, il Barcellona nega di aver ricevuto offerte per Franck Kessié (dopo le voci sull’Arabia Saudita).

Fonte: sport.es