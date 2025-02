VIDEO – Zalewski, che esordio nel derby! L’Inter celebra la sua novità di gennaio

Nicola Zalewski non ha perso tempo e, appena arrivato a Milano, si è subito fatto notare collezionando un importante assist nel derby. Il club interista celebra in un video i primi momenti in nerazzurro del polacco.

LA NOVITÀ – La sessione invernale di mercato si è conclusa da meno di ventiquattro ore. Le novità in casa Inter sono da segnalare più che altro sul fronte uscite, con il trasferimento in prestito di Tajon Buchanan e Tomas Palacios. L’unico vero e proprio colpo in entrata messo a segno dalla dirigenza nerazzurra è quello che porta il nome di Nicola Zalweski. Non poco lo scetticismo dei tifosi intorno al giovane centrocampista, anche lui trasferitosi a Milano con la formula del prestito. Ma è proprio dal classe 2002 che è arrivata la prima risposta in campo dal mercato interista.

Esordio al bacio per Zalewski: i migliori momenti nel derby della new entry dell’Inter

CHE ESORDIO! – Con ancora le visite mediche da effettuare e con l’arrivo a Milano della sera prima, Nicola Zalewski ha fatto il suo esordio in maglia nerazzurra addirittura nel derby. E che esordio per il giovane polacco, richiamato da Simone Inzaghi in panchina al 76′ per entrare al posto di Federico Dimarco. L’ex Roma ha messo da parte qualsiasi timore, ed è entrato per la prima volta da interista sul rettangolo verde di San Siro dimostrando di avere la giusta determinazione. Dopo un quarto d’ora in campo Zalewski registra già il suo primo assist in nerazzurro, che ha regalato a Stefan De Vrij la gioia del gol e all’Inter quella del pari all’ultimo minuto in un derby particolarmente sfortunato. Il polacco si porterà sicuramente dentro per molto tempo questo debutto in nerazzurro, che il club interista ha voluto celebrare con un video che riprende i momenti salienti del magico pomeriggio di domenica scorsa di Zalewski.