VIDEO – Zhang, ritorno al passato: in sede Inter senza supercar, mercato nel vivo

Steven Zhang non è nuovo ai cambi in termini di automobili. Il Presidente dell’Inter, dopo aver sfoggiato il suo bolide nerazzurro (vedi video), è tornato alla più comune citycar. Il pre-mercato nerazzurro entra nel vivo visto il finire di giugno. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso la sede nerazzurra a Milano per Sky Sport

