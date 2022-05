VIDEO – Zhang posiziona la Coppa Italia in sala trofei dell’Inter

Il presidente Steven Zhang dopo aver scattato qualche foto con la Coppa Italia conquistata ieri dall’Inter (vedi articolo), sempre in sala trofei il presidente nerazzurro posiziona il trofeo al suo posto, cioè in sala trofei.

POSIZIONATA – Steven Zhang posiziona la Coppa Italia in sala trofei nerazzurra. Il trofeo è arrivato nel pomeriggio nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione: «Ieri noi #MadeIt. Oggi la posizioniamo».

Yesterday we #MadeIt. Today we place it 🏆🖤💙 pic.twitter.com/Shj066jpnb

— Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 12, 2022