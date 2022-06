VIDEO IN – Zhang e Marotta a Interello: evento coi dipendenti Inter

Pomeriggio a Interello per Zhang e Marotta, fra gli altri. Il presidente e l’Amministratore Delegato per l’area sportiva incontrano i dipendenti per un evento di fine stagione. Ecco il video dall’inviato di Inter-News.it, Roberto Balestracci.

INCONTRO – Lo stato maggiore dell’Inter saluta i dipendenti dopo una stagione che ha portato, fra le altre cose, la Supercoppa Italia e la Coppa Italia con la prima squadra più il Campionato Primavera 1 con l’Under-19 di Cristian Chivu. Presenti a Interello il presidente Steven Zhang, i due AD Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello, l’avvocato Angelo Capellini e altre figure dirigenziali. Non il direttore sportivo Piero Ausilio, rimasto in sede.

Questo il video dell’arrivo di Zhang e Marotta, dall’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci.