VIDEO – Zhang: «Inter, tante emozioni in 7 anni di lavoro! Direzione giusta»

Steven Zhang commenta soddisfatto il pareggio dell’Inter in casa del Porto, perché questo vale il passaggio del turno e dunque quarti di finale di UEFA Champions League dopo ben undici anni dall’ultima volta. Il presidente nerazzurro sottolinea questo enorme traguardo parlando del lavoro svolto nei sette anni della sua gestione. Il numero uno dell’Inter è ambizioso in vista del futuro e non pone limiti davanti a sé. Di seguito l’intervista fatta su Sky Sport dopo la partita.

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui)