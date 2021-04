VIDEO – Zenga: «Inter vs Napoli per me è questo, sono solo 3 numeri»

Walter Zenga ha ricordato una sfida indimenticabile, in cui si sono sfidate la “sua” Inter e il Napoli di Diego Armando Maradona

VIDEO – Walter Zenga, in occasione di Napoli-Inter, in programma questa sera, ricorda una storica partita che ha visto di fronte la “sua” squadra nerazzurra e quella azzurra di Diego Armando Maradona. L’ex portiere nerazzurro ha pari suo dell’incontro del 28 maggio 1989 che, con la vittoria da parte della formazione di Giovanni Trapattoni, regalò lo scudetto ai padroni di casa. A seguire il post di Zenga condiviso sul proprio profilo Instagram. La didascalia e il filmato. “MATCH DAY! Per me @inter vs @officialsscnapoli sono solo 3 numeri: “28.05.89”! Che vittoria!! 🖤💙🏆

👉 E stasera come finisce secondo voi?

#WZ1 #WZUNODIVOI“.

