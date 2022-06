VIDEO – Zaniolo, la Roma fissa il prezzo di vendita (che fa gola all’Inter)

Nicolò Zaniolo non è ufficialmente in vendita ma la Roma deve tutelarsi. Soprattutto in caso di problemi in sede di rinnovo contrattuale. Nel frattempo la società giallorossa fissa una cifra sopra la quale inizierà a ragionare seriamente sulla cessione del talento azzurro classe ’99. Una cifra che interessa molto anche all’Inter, che detiene sempre il 15% sulla rivendita di Zaniolo. Di seguito il video con l’intervento del collega Paolo Assogna, inviato a Roma per Sky Sport

