VIDEO – Zanetti rigore, Supercoppa Italiana all’Inter! Mourinho debutto OK

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 24 agosto 2008. Alla prima ufficiale con l’Inter, José Mourinho vince il suo primo trofeo. La Supercoppa Italiana 2008 va infatti all’Inter, che batte la Roma ai calci di rigore. Decisivo l’ultimo tiro di capitan Zanetti.

ZANETTI DECISIVO – Inter-Roma del 24 agosto 2008, sfida valida per la Supercoppa Italiana, è la prima partita di José Mourinho sulla panchina nerazzurra. E in quest’occasione il tecnico lusitano avvia il suo ciclo nel migliore dei modi, vincendo già un trofeo. All’Inter servono però i calci di rigore per battere la Roma, unica avversaria in quegli anni di dominio nerazzurro. La partita era iniziata alla grande, col neo-acquisto Sulley Muntari che trafigge i giallorossi al 18′, con una botta mancina da dentro l’area. Il primo tempo è a senso unico, con l’Inter più volte vicina ad arrotondare il punteggio. La ripresa inizia invece a ritmi più contenuti, e al 60′ arriva il pareggio della Roma. Destro tremendo di Daniele De Rossi dai venticinque metri, che vale l’1-1. All’84’ Mario Balotelli segna un gran gol, illudendo tutti che la partita sia finita. Il numero 45 scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Doni in uscita. Ma i giallorossi non si arrendono, e al 91′ arriva l’insperato pareggio, con Mirko Vucinic, più lesto di tutti a deviare da calcio d’angolo.

La Supercoppa Italiana viene assegnata ai rigori

I tempi regolamentari, e poi anche quelli supplementari, finiscono in parità, 2-2. Sono necessari quindi i rigori per assegnare la Supercoppa Italiana 2008. Per l’Inter segnano Ibrahimovic, Balotelli, Maxwell, Cambiasso e Jiménez; Stankovic colpisce invece la traversa. Per la Roma sbaglia Francesco Totti, colpendo anche lui la traversa: era il quinto rigore, che avrebbe regalato la vittoria ai giallorossi. Si va ad oltranza con i cileni Luis Jimenez e David Pizarro entrambi in gol. Il settimo rigore della Roma, battuto da Juan, viene parato da Julio César. Sul dischetto va quindi Javier Zanetti, che non sbaglia e regala il primo trofeo a Mourinho. Ecco tutti gli highlights della gara: