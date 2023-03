VIDEO – Zanetti mantiene la promessa e cambia pettinatura per la prima volta

Javier Zanetti mantiene la promessa dopo la vittoria in Qatar da parte dell’Argentina e mantiene la promessa fatta prima del Mondiale.

CAMBIO – Javier Zanetti cambia look per la prima volta in assoluto! Il vice-presidente dell’Inter ha mantenuto la promessa fatta prima del Mondiale in Qatar, secondo il quale avrebbe cambiato look in caso di vittoria dell’Argentina. Così è stato, così come pubblicato su uno dei canali legati alla Nazionale albiceleste.

El gran @javierzanetti cumplió la promesa: por primera vez cambió su peinado 👏😂 pic.twitter.com/UKESPaMeW4 — AFAestudio ⭐️⭐️⭐️ (@AFAestudio) March 25, 2023

Fonte: Canale Twitter [AFAStudio]