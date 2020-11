VIDEO – Zanetti eurogol al 95′, nell’ultima di Simoni allenatore dell’Inter

Condividi questo articolo

Javier Zanetti Inter-Milan

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 29 novembre 1998. I nerazzurri faticano più del previsto a sconfiggere la Salernitana, che passa in vantaggio già nel primo tempo. La rimonta finale porta le firme di Simeone e Zanetti: non evita l’esonero di Simoni.



RIBALTARE – L’Inter pecca di presunzione nell’affrontare la neopromossa Salernitana, il 29 novembre 1998. I campani arrivano a San Siro con l’incosciente baldanza di chi non ha nulla da perdere, e prima dell’intervallo trovano addirittura il vantaggio. Al 43′ Aron Winter controlla in modo lezioso un pallone da ultimo uomo, soccombendo all’aggressione di David Di Michele, che poi entra in area e infila lo 0-1. Il vantaggio della Salernitana dà la dovuta scossa ai nerazzurri, che nella ripresa iniziano un lunghissimo assalto. Il gol del pareggio arriva su colpo di testa di Ivan Zamorano (che sfoggia la celebre 1+8), ma il cileno è in fuorigioco e il guardalinee annulla. Il più ispirato è Roberto Baggio, che si avvicina alla rete anche su punizione. Per l’1-1 bisogna però attendere il 76′, quando Diego Simeone anticipa tutti sul primo palo, sugli sviluppi di un corner. E, infine, arriva anche l’insperato gol della vittoria. Ancora Simeone resiste ad una tripla marcatura sulla trequarti, e libera Javier Zanetti al tiro. L’argentino trova il 2-1 con un meraviglioso destro dai 25 metri. Tuttavia, il giorno dopo, Massimo Moratti deciderà l’esonero (contestatissimo e ancora oggi rimpianto) dell’allenatore Luigi Simoni. Nel video YouTube di “FZ SerieAHistory” gli highlights di Inter-Salernitana.