VIDEO – Zanetti, il debutto con l’Inter è strepitoso: 25 anni fa sorprende tutti

Condividi questo articolo

Javier Zanetti Roberto Carlos Inter

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 27 agosto 1995 col debutto di Zanetti in nerazzurro. È la prima di 858 presenze: contro il Vicenza prende la scena da sconosciuto, nonostante il gol sia di Roberto Carlos.



ZANETTI, CHE DEBUTTO! – Venticinque anni fa l’Inter batteva 1-0 il Vicenza nella prima giornata di Serie A 1995-1996. Al Meazza la squadra allenata da Ottavio Bianchi trova alcune difficoltà per passare, contro una neopromossa al rientro dopo sedici anni. Ci vuole un episodio su calcio piazzato per sbloccarla: al 52′ punizione da venticinque metri e Roberto Carlos, appena arrivato dal Palmeiras, mostra un saggio delle sue qualità balistiche infilando il fresco ex Luca Mondini. Il brasiliano convince tutti (purtroppo non farà lo stesso più avanti con Roy Hodgson, che lo scaricherà un anno dopo in uno dei peggiori errori di valutazioni della storia nerazzurra) ma anche l’altro terzino si presenta con una gran prestazione: è un pressoché sconosciuto argentino arrivato assieme al più quotato Sebastian Rambert (che saluterà dopo qualche mese senza impressionare nessuno), si chiama Javier Zanetti e farà una “discreta” carriera all’Inter… Di seguito il video di Inter-Vicenza dall’account YouTube “GM Mile – Archivio F.C.Inter”.

https://www.youtube.com/watch?v=2wfh_8jzHuQ