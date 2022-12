VIDEO – Zanetti, Cambiasso, Crespo e altre ex leggende festeggiano l’Argentina

Termina 0-2 la sfida tra Polonia e Argentina allo Stadium 974 di Doha grazie alle reti di Mac Allister e Julian Alvarez. Javier Zanetti, Esteban Cambiasso e altre leggende del calcio argentino impazziscono di gioia in tribuna.

GRANDE GIOIA – Come dei veri e propri ultras, il vice presidente dell’Inter Javier Zanetti, Esteban Cambiasso, Hernan Crespo e altre leggende del calcio argentino come Gabriel Omar Batistuta, Sorin e il Kun Aguero cantano e festeggiano in onore della Seleccion dopo la vittoria per 0-2 contro la Polonia e il passaggio al turno successivo del Mondiale. Di seguito il video pubblicato su Twitter da TNT Sports Argentina.

PUFFF, MIRÁ ESA HINCHADA 😍 Kun Agüero, Batistuta, Sorín, Cambiasso, Zanetti y Crespo a más no poder alentando a la Selección Argentina 🇦🇷 📹 jpsorin6 pic.twitter.com/pmaSF0LOce — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) December 1, 2022

Fonte: Twitter [TNT Sports]