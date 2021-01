VIDEO – Zamorano, Ronaldo e Baggio: il tridente Inter asfalta il Venezia

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 10 gennaio 1999. Contro il Venezia, i nerazzurri schierano il tridente pesante. Nel 6-2 finale le reti sono tutte di Zamorano, Ronaldo e Baggio.

SET COMPLETO – Ivan Zamorano, Ronaldo e Roberto Baggio. Per affrontare il Venezia il 10 gennaio 1999, Mircea Lucescu schiera il tridente pesante, e la scelta paga alla grande. Al 4′ l’Inter è già in vantaggio, grazie a un rigore che trasforma Ronaldo. Ma al 20′ i veneti trovano sorprendentemente il pareggio, con una bella volée di Filippo Maniero. Ma i nerazzurri ci mettono poco ad annullare l’1-1. Al 24′ Ronaldo e Zamorano scambiano al limite dell’area, e il triangolo lo chiude Baggio che beffa Taibi con un tocco di punta ravvicinato. E cinque minuti dopo trova la rete anche il cileno: ancora Ronaldo ubriaca tutti con un doppio passo in area, per poi servire Zamorano al centro, che insacca il 3-1 da due passi. E prima dell’intervallo arriva anche la doppietta del numero 1+8. Il protagonista però è ancora il 9 brasiliano: prima entra in area con un elastico, poi serve di nuovo in orizzontale Zamorano, che in due tempi segna il 4-1. La ripresa si apre in modo quasi identico: al 47′ Baggio piazza un cross tagliato che Zamorano devia magistralmente in rete di testa. Per Bam Bam è la prima e unica tripletta in maglia Inter. Al 72′ infine c’è gloria anche per Ronaldo, che firma il 6-1 con un diagonale destro in area. Prima della fine arriva anche la doppietta di Maniero, che al 90′ chiude il risultato sul 6-2. Riviviamo la sfida tra Inter e Venezia nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter”: