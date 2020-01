VIDEO – Young, leadership e gol pesanti. Inter, specialista a sinistra?

Young sembra ormai prossimo a diventare un nuovo centrocampista dell’Inter. Dopo una fase interlocutoria, infatti, l’affare è in via di definizione e le prossime ore saranno decisive. Analizziamo le caratteristiche dell’esterno, rivedendo in video i gol con la maglia del Manchester United

IL PROFILO MANCANTE – Se l’Inter ha sofferto a intermettenza sugli esterni, Ashley Young rappresenta un profilo affidabile e di esperienza. Inizia come ala al Manchester United, poi arretra man mano la sua posizione, ma la tecnica non passa. Come è possibile notare nel video sottostante, il tiro a giro partendo da sinistra è il pezzo forte del repertorio. Da lì ha punito con stupende realizzazioni sia l’Arsenal che il Tottenham. L’esterno non è nuovo, infatti, a gol pesanti che ne evidenziano la leadership. Proprio le caratteristiche che l’Inter cerca per la seconda parte di stagione.

Fonte: video pubblicato dal profilo YouTube Q TV.