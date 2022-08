VIDEO – Yaya Touré ufficializza il girone di ferro dell’Inter in Champions League

Yaya Touré non è di certo stato protagonista di una gran presa in sede di sorteggio UEFA Champions League. Almeno per l’Inter, finita nel Gruppo C con Bayern Monaco e Barcellona. L’ex centrocampista ivoriano “completa” il girone di ferro con il Viktoria Plzen, che si vede già virtualmente fuori dall’Europa. Di seguito il video commentato dalla Redazione di Sky Sport

