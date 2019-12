VIDEO – Weigl sulla lista dell’Inter. Classe, visione e regia: Vidal diverso

Weigl potrebbe essere un importante obiettivo dell’Inter nel mercato di gennaio. Il centrocampista del Borussia Dortmund, secondo gli ultimi rumors, sarebbe alternativo a Vidal, ma con caratteristiche diverse. Analizziamo le sue qualità e l’eventuale posizione negli schemi di Conte.

REGIA E DUTTILITA’ – Il nome di Julian Weigl è esploso nelle ultime ore in ottica Inter, in alternativa al desideratissimo Arturo Vidal. In realtà, le caratteristiche cambiano molto: il talento del Borussia Dortmund è un cervello tutta regia. Le sue abilità sono legate alla prima impostazione, all’elusione del pressing avversario e alla verticalizzazione (non banale) per esterni e attaccanti. Sicuramente meno fase difensiva, esperienza, inserimenti e gol di Vidal, ma non è detto che debba per forza limitarsi a vice-Brozovic. Conte ha dimostrato di saper plasmare i centrocampisti di grande qualità anche da interni. Ruoli e gerarchie da valutare, ora il mercato. Di seguito un video che mostra le caratteristiche di Weigl.

Video pubblicato dal profilo YouTube FBtalentsHD.