VIDEO – Weekchat, rivedi la diretta con Paganin e la redazione di Inter-News.it!

Condividi questo articolo

Weekchat, l’appuntamento fisso con la redazione di Inter-News.it alla vigilia di tutte le partite dell’Inter! Ti sei perso la diretta di ieri su Facebook e YouTube con Massimo Paganin? Nessun problema, rivivila in differita (QUI la parte testuale).

CON PAGANIN – Weekchat, ti sei perso l’appuntamento LIVE di ieri con Massimo Paganin e la redazione di Inter-News.it su Facebook e YouTube? Nessun problema, rivedi la diretta in differita. Tra i temi principali della diretta alla vigilia ovviamente Inter-Lazio in programma oggi, 14 febbraio alle 20:45: probabili formazioni e scelte di Antonio Conte.

Di seguito la diretta in differita sul canale YouTube (clicca qui per iscriverti). Appuntamento col prossimo LIVE questa sera, per commentare assieme il post partita di Inter-Lazio.