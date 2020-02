VIDEO – Viviano is here, Inter 2020 (re)call! Handanovic insegna: 2 doti

Viviano è il nome delle ultime ore in casa Inter. Considerato l’infortunio di Handanovic, i nerazzurri vogliono tutelarsi, valutando l’opportunità di ampliare il numero di portieri in rosa. Analizziamo le caratteristiche dell’ex Bologna e Sampdoria

RICHIAMO NERAZZURRO – Sono ore di riflessione in casa Inter (vedi articolo). Riuscirà Emiliano Viviano, attualmente svincolato, a tornare in nerazzurro? Dopo l’infortunio di Samir Handanovic, la Beneamata sta valutando il suo profilo, tra diversi pro e qualche contro. Tanta l’esperienza maturata in Serie A, soprattutto con le maglie di Bologna e Sampdoria. In blucerchiato la migliore stagione in carriera nel 2015/16, in cui ha collezionato 37 presenze e una media voto di poco superiore al 7. Se Handanovic è considerato uno dei migliori para rigori, anche Viviano si difende bene: tante belle parate nei penalty. Si tratta anche di un portiere esplosivo e abile nell’uno contro uno: Inter, che fai? Vediamo le sue migliori parate in video.

Video pubblicato dal profilo YouTube WorldOfFootballHD.