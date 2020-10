VIDEO – Vittoria Inter a Napoli prima del tabù: in gol anche Galante

Fabio Galante

Le partite storiche dell’Inter: la rubrica sui video del giorno oggi torna indietro al 18 ottobre 1997, contro il Napoli. I nerazzurri vincono agilmente, grazie al vantaggio di Galante e a un’autogol. Una vittoria che, a suo modo, rimarrà storica: sarà l’ultima in Serie A al San Paolo fino allo scorso 6 gennaio.



ATTESA – Il 18 ottobre 1997 Napoli-Inter finisce 0-2, in modo piuttosto agile per i nerazzurri. Nessuno poteva immaginare che la successiva vittoria nerazzurra al San Paolo, in campionato, sarebbe arrivata solo ventitré anni dopo. Nell’ottobre 1997 le due squadre sono estremamente distanti rispetto allo status odierno. L’Inter è una seria candidata allo scudetto, grazie soprattutto all’acquisto del Fenomeno Ronaldo. Il Napoli è invece una squadra completamente allo sbando, che a fine anno retrocederà in Serie B da ultima in classifica. Gli uomini di Luigi Simoni passano in vantaggio già dopo dieci minuti. Punizione da posizione defilata di Youri Djorkaeff, in area stacca Diego Simeone che trova però l’opposizione del portiere. Sulla ribattuta il Cholo colpisce male (ancora di testa), servendo inavvertitamente Fabio Galante, che insacca da pochi passi. Il gol del raddoppio arriva invece a metà ripresa, al 69′, e c’è ancora lo zampino di Djorkaeff. Altra punizione dalla distanza, che stavolta il franco-armeno appoggia per Aron Winter. Botta tremenda dell’olandese, che trova la deviazione decisiva di Turrini. Nel video YouTube di “GM Mile – Archivio F.C.Inter” tutti gli highlights di Napoli-Inter: